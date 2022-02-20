СК возбудил уголовное дело об изнасиловании 14-летней в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело об изнасиловании 14-летней в Ленобласти
По факту изнасилования уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Волховском районе правоохранители случайно узнали об изнасиловании 14-летней школьницы, проверяя информацию о рукоприкладстве в семье. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают «Невские новости», правоохранители проверяли сообщение о конфликте в семье с детьми в Ленобласти, которое закончилось рукоприкладством со стороны 41-летнего отца. Детей отправили на медосвидетельствование, в ходе которого выяснилось, что две девочки возрастом 13 и 14 лет ведут раннюю половую жизнь.

Выяснилось, что 14-летняя девочка была изнасилована неизвестным в этом году в Волховском районе. По данному факту СК возбудил уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 131 УК РФ).

Следователи продолжают расследование дела. В отношении отца составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали.

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СК возбудил уголовное дело об изнасиловании 14-летней в Ленобласти
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