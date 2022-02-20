Российские пенсионеры с 21 февраля получат крупные выплаты от ПФР

Российские пенсионеры с 21 февраля получат крупные выплаты от ПФР
Россияне с 21 февраля будут получать выплаты уже в повышенном размере. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С понедельника, 21 февраля, многим гражданам РФ начнут поступать крупные денежные выплаты от Пенсионного фонда. Это будет последняя волна таких выплат в феврале.

Во многих регионах страны в начале недели начнется третий поток зачисления выплат населению. Речь идет о выплатах по линии ПФР.

К примеру, в Волгоградской области 21 февраля денежные средства будут поступать через банки. Выплаты будут зачисляться только на карты «Мир».

В ПФР уточнили, что россияне будут получать выплаты уже в повышенном размере. Вместе с пенсией за февраль пожилым гражданам начислят доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.

Кроме того, многие граждане 21 и 22 февраля получат выплаты досрочно. На это могут рассчитывать те, у кого датой доставки стоит 23 число. Поскольку 23 февраля — выходной день, деньги перечислят заранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров в РФ в марте ожидает новая индексация выплат.

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