Тело экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в Москве-реке

Водолазы обнаружили тело бывшего замглавы Минюста Владимира Ялунина, пропавшего в начале февраля на Москве-реке.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что поисково-маневренная группа и волонтеры нашли тело Ялунина в воскресенье в 14:33 мск. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Владимир Ялунин пропал 5 февраля в Московской области после того, как отправился кататься на квадроцикле. В районе села Козино были обнаружены его следы, ведущие к Москва-реке. Следы заканчивались разломом льда размером с квадроцикл, который вскоре обнаружили на дне водоема.

Ялунин с 2004 по 2006 год работал заместителем министра юстиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тело пропавшей годовалой девочки под Новгородом обнаружили в снегу.