Тело пропавшей годовалой девочки под Новгородом обнаружили в снегу

Тело пропавшей годовалой девочки под Новгородом обнаружили в снегу
Проводится проверка. Фото: СУ СК по Ленобласти

Годовалую девочку, которую неделю искали под Новгородом, нашли. Труп ребенка находилось в снегу, видимых следов насилия на теле не обнаружили, но рядом с местом эксперты заметили кровь.

Тело малышки обнаружили совсем недалеко от дома. Точные причины смерти ребенка покажут результаты вскрытия тела, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, девочка могла проснуться и уйти из дома на соседний участок, где и замерзла.

На прошлой неделе суд арестовал ее мать и отчима девочка по подозрению в убийстве малолетней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе полиция выясняет обстоятельства смерти младенца из неблагополучной семьи.

дети Новгород следствие


 

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