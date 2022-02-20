На проспекте Стачек загорелся балкон жилого дома

Пожар произошел в жилом доме на проспекте Стачек. Фото: google.maps

Пожар произошел в жилом доме на проспекте Стачек. Фото: google.maps

Пожарные потушили пожар в жилом доме в Кировском районе Петербурга.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу. Все случилось в доме №92 по проспекту Стачек. Местные жители вызвали пожарных в 17:34.

Прибывшие спасатели выяснили, что на балконе двухкомнатной квартиры загорелся мусор. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

К борьбе с пожаром от МЧС привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава. К 17:34 пожар на балконе локализовали.

В результате инцидента пострадавших нет, сведения об этом не поступали.

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