В Ленобласти иномарка рухнула в водопад и перевернулась на крышу

К счастью, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте "Мы ломоносовцы"

К счастью, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте "Мы ломоносовцы"

Автомобиль упал в воду у Красного пруда, а затем перевернулся на крышу.

Местные жители говорят, что подобное дорожно-транспортное происшествие вовсе не первое в этом месте. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ».

Все произошло по дороге в поселок Сойкино Ленинградской области.

По информации автора поста, к счастью, в аварии никто не пострадал.

На фотографиях можно заметить, что авто пробило ограждение и полетело в водопад. Под постом местные писали, что данный мост уже не раз становился местом ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти «Рено Симбол» устроил ДТП со смертельным исходом. По факту случившегося проводится проверка.