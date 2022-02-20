В Ленобласти иномарка рухнула в водопад и перевернулась на крышу

В Ленобласти иномарка рухнула в водопад и перевернулась на крышу
К счастью, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте "Мы ломоносовцы"

Автомобиль упал в воду у Красного пруда, а затем перевернулся на крышу.

Местные жители говорят, что подобное дорожно-транспортное происшествие вовсе не первое в этом месте. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ».

Все произошло по дороге в поселок Сойкино Ленинградской области.

По информации автора поста, к счастью, в аварии никто не пострадал.

На фотографиях можно заметить, что авто пробило ограждение и полетело в водопад. Под постом местные писали, что данный мост уже не раз становился местом ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти «Рено Симбол» устроил ДТП со смертельным исходом. По факту случившегося проводится проверка.

Красный пруд ленобласть происшествие Сойкино


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти иномарка рухнула в водопад и перевернулась на крышу
Дурное известие: работающие пенсионеры потеряют деньги в феврале
В Петрозаводске обнаружен изувеченный труп мужчины
Врач Руженцова допустила, что «омикрон» может остаться с нами навсегда
Россияне стали отказываться от покупки авто из-за высоких цен
На проспекте Стачек загорелся балкон жилого дома
Полковник полиции устроил пьяное ДТП на Богатырском проспекте
Тело экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в Москве-реке