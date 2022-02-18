В Ленобласти «Рено Симбол» устроил ДТП со смертельным исходом

По факту случившегося проводится проверка.

Об этом сообщает ГУ МВД.

Смертельная авария произошла 17 февраля, днем на 59 километре дороги «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин – Наколок».

41-летний мужчина за рулем «Рено Симбол» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Автомобилист столкнулся с «УАЗ» под управлением 39-летнего водителя энергоснабжающей организации.

В итоге мужчина за рулем «Рено» скончался на месте. В данный момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло смертельное ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.