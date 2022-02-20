На Выборгском шоссе полыхает торговый павильон

Сведения о пострадавших после пожара в Выборгском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 20 февраля, что очевидцы пожара в доме №212 по Выборгскому шоссе вызвали пожарных в 18:49.

Огонь охватил торговый павильон. Горела обстановка на площади 80 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Через час, к 19:49 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек потушили пожар на Плесецкой улице. Выгорел отдельностоящий, цельнометаллический, размером 2,5х6 метров строительный вагончик.