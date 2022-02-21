Россиянам порекомендовали быть готовыми к конфискации сбережений

Экономист предрекает конфискацию сбережений жителей России, прямо как в 1990-ые годы.

Экономист Михаил Хазин посоветовал россиянам быть готовыми к тому, что вскоре их сбережения могут начать конфисковывать, передает информационный ресурс «Конкурент».

Эксперт рассказал, что вполне возможно, что произойдет дефолт 1998 года. Хазин уверен, страну непременно ждет финансовый кризис не меньших масштабов. В связи с эти он советует гражданам РФ принять соотвествующие меры на случай изъятия сбережений.

Часть жителей страны могут потерять свои деньги, которые хранят в банковских ячейках.

Эксперт напомнил, что в 1990-х годах в России средства, хранящиеся в банковских ячейках, были конфискованы. Тогда вернуть назад свои накопления получилось только у незначительной части клиентов. Все остальные остались без нажитого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о дурном известии. Работающие пенсионеры потеряют деньги в феврале.