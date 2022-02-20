Без видимой причины: агрессивный водитель ударил молотком пешехода на Тельмана

Без видимой причины: агрессивный водитель ударил молотком пешехода на Тельмана
Пешехода ударили молотком. Фото: Pixabаy

Правоохранительные органы поймали нарушителя правопорядка.

Как передает Piter.tv, подозреваемым в случившемся стал 20-летний петербуржец. Именно он мог напасть с молотком на пешехода на улице Тельмана.

Парень кинулся на гражданина рядом с домом №32/1 по улице Тельмана. Юноша стукнул мужчину по голове молотком и был таков. Почему молодой человек сделал это, неясно.

Однако вскоре агрессор был задержан. Им оказался 20-летний местный житель. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом. Убийство произошло еще 11 лет назад. Однако подозреваемого удалось схватить только сейчас.

молоток новости СПб происшествие улица тельмана


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Без видимой причины: агрессивный водитель ударил молотком пешехода на Тельмана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа в ...
Посольство США заявило американцам о возможных терактах в России
Мать раскормила 11-летнюю дочь до 100 кг, а теперь не знает, что делать
На Маршала Жукова искрила Mazda: подвел мотор
Есть такие виды рака, которые безопасны: врач рассказал о «безвредной ...
В Ростовскую область продолжают эвакуировать жителей ДНР и ЛНР
На Выборгском шоссе полыхает торговый павильон