Без видимой причины: агрессивный водитель ударил молотком пешехода на Тельмана

Правоохранительные органы поймали нарушителя правопорядка.

Как передает Piter.tv, подозреваемым в случившемся стал 20-летний петербуржец. Именно он мог напасть с молотком на пешехода на улице Тельмана.

Парень кинулся на гражданина рядом с домом №32/1 по улице Тельмана. Юноша стукнул мужчину по голове молотком и был таков. Почему молодой человек сделал это, неясно.

Однако вскоре агрессор был задержан. Им оказался 20-летний местный житель. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом. Убийство произошло еще 11 лет назад. Однако подозреваемого удалось схватить только сейчас.