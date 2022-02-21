Появились кадры из дома на Черной речке, где мужчина попытался задушить и зарезать композитора Колкера

Нападение на композитора произошло в лифте. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу

Нападение на композитора произошло в лифте. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на 88-летнего композитора Александра Колкера.

ЧП произошло 21 февраля многоэтажки на Черной Речке. Злоумышленник зашел за жертвой в лифт, ударил горожанина ножом и попытался задушить, после чего скрылся. Заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки к песням Боярского и Кобзона, Александр Колкер сумел самостоятельно позвать на помощь. От госпитализации он отказался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. В одном из хостелов был задержан 46-летний житель Южно-Сахалинска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что холодное оружие в крови преступник бросил под лестницу, скрываясь с места происшествия.