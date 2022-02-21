Мужчина обнаружил застреленного брата в частном доме в Ленобласти

Мужчина обнаружил застреленного брата в частном доме в Ленобласти
Выстрел убил мужчину. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленобласти обнаружили труп с огнестрельным ранением. Тело находилось в частном доме.

Тело было найдено в воскресенье, 20 февраля, в доме 81 по 3-й линии СНТ Ладога. В полицию обратился брат погибшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, тело принадлежит 52-летнему безработному мужчине, зарегистрированному в городе Пушикин. Выстрел из охотничьего, гладкоствольного ружья пришелся в грудь

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли гильзу, пулю, патрон и следы отпечатков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как именно все случилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что истекающего кровью мужчину обнаружили в квартире на улице Мира. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила после выстрела в грудь. Погибший – пенсионер 1958 года рождения.

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