Мужчина обнаружил застреленного брата в частном доме в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти обнаружили труп с огнестрельным ранением. Тело находилось в частном доме.

Тело было найдено в воскресенье, 20 февраля, в доме 81 по 3-й линии СНТ Ладога. В полицию обратился брат погибшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, тело принадлежит 52-летнему безработному мужчине, зарегистрированному в городе Пушикин. Выстрел из охотничьего, гладкоствольного ружья пришелся в грудь

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли гильзу, пулю, патрон и следы отпечатков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как именно все случилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что истекающего кровью мужчину обнаружили в квартире на улице Мира. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила после выстрела в грудь. Погибший – пенсионер 1958 года рождения.