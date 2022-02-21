Появилось видео стрельбы из свадебного авто на Синопской, которую устроил автозаправщик

Появилось видео стрельбы из свадебного авто на Синопской, которую устроил автозаправщик
Предполагаемого стрелка задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу

Празднование свадьбы в Центральном районе Северной столицы завершилось уголовным делом. Причиной стала стрельба.

Торжество состоялось 20 февраля. Около 14 часов в полицию поступило заявление о том, что из окна автомобиля «Ниссан Альмера», который двигался по Синопской набережной в сторону Обводного канала, стреляют из предмета похожего на пистолет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, правоохранители ввели план «Перехват» для поимки нарушителя. У дома 150 по улице Салова разыскиваемое авто остановили. Находившиеся в нем двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, 25 лет и 31 года, признались, что во время празднования свадьбы выстрел совершил их знакомый, который вышел в районе станции метро «Ломоносовская». Сам пистолет сотрудники полиции обнаружили в салоне иномарки, изъяли и направили на экспертизу.

Предполагаемого стрелка задержали. В отношении 35-летнего заправщика АЗС, также иностранного гражданина, возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрелявший на свадьбе в Петербурге гость отправился в колонию на 7 месяцев.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб свадьба стрельба


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появилось видео стрельбы из свадебного авто на Синопской, которую устроил ...
Мужчина обнаружил застреленного брата в частном доме в Ленобласти
Первокурсница вонзила нож в сожителя после пьяной ссоры в Шушарах
Петербуржцы застряли в 4-балльных пробках утром в понедельник
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в марте
Пожилым россиянам повысят пенсии до 30 тысяч рублей с 1 марта
Петербуржцы заметили стаи голодных свиристелей
Петербург окажется в передней части очередного циклона 21 февраля