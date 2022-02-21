Появилось видео стрельбы из свадебного авто на Синопской, которую устроил автозаправщик

Празднование свадьбы в Центральном районе Северной столицы завершилось уголовным делом. Причиной стала стрельба.

Торжество состоялось 20 февраля. Около 14 часов в полицию поступило заявление о том, что из окна автомобиля «Ниссан Альмера», который двигался по Синопской набережной в сторону Обводного канала, стреляют из предмета похожего на пистолет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, правоохранители ввели план «Перехват» для поимки нарушителя. У дома 150 по улице Салова разыскиваемое авто остановили. Находившиеся в нем двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, 25 лет и 31 года, признались, что во время празднования свадьбы выстрел совершил их знакомый, который вышел в районе станции метро «Ломоносовская». Сам пистолет сотрудники полиции обнаружили в салоне иномарки, изъяли и направили на экспертизу.

Предполагаемого стрелка задержали. В отношении 35-летнего заправщика АЗС, также иностранного гражданина, возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрелявший на свадьбе в Петербурге гость отправился в колонию на 7 месяцев.