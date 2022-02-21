В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек

В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 152 337 человек. Число госпитализаций составило 8 835, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на понедельник, 21 февраля, зафиксировали 735 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 127 494 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 21 феврадя граждане России смогут оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела. Документ будет формироваться при наличии на официальном портале «Госуслуги» сведений о результатах теста на антитела к инфекции в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.

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