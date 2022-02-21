С 21 февраля россияне смогут получить COVID-сертификат по тесту на антитела

Граждане России смогут оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела.
Соответствующий приказ выпустили в Минздраве. Правила выдачи ковид-сертификатов изменились с понедельника, 21 февраля.
Документ будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.
Тест на антитела можно пройти в любой лаборатории с лицензией. Срок его действия составит шесть месяцев.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 170 тыс. случаев заражения COVID. Также зафиксировали 745 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 147 296 человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как возместить часть расходов на лечение коронавируса. Дело в том, что оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета.