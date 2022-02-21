С 21 февраля россияне смогут получить COVID-сертификат по тесту на антитела

Срок действия сертификата в таком случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Фото: комитет по здравоохранению

Срок действия сертификата в таком случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Фото: комитет по здравоохранению

Граждане России смогут оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела.

Соответствующий приказ выпустили в Минздраве. Правила выдачи ковид-сертификатов изменились с понедельника, 21 февраля.

Документ будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.

Тест на антитела можно пройти в любой лаборатории с лицензией. Срок его действия составит шесть месяцев.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 170 тыс. случаев заражения COVID. Также зафиксировали 745 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 147 296 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как возместить часть расходов на лечение коронавируса. Дело в том, что оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета.