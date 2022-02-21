Петербуржцы в 2021 году стали чаще писать завещания

В прошлом году петербуржцы составили 33 тысячи документов о распоряжении имуществом на случай смерти. Фото: pixabay

В прошлом году петербуржцы составили 33 тысячи документов о распоряжении имуществом на случай смерти. Фото: pixabay

Количество завещаний, оформленных в Петербурге в 2021 году, увеличилось на несколько тысяч. Но показателя 2010 года город пока не достигнул.

Об этом «Мойке78» рассказали в Нотариальной палате Санкт-Петербурга. В прошлом году петербуржцы составили 33 тысячи документов о распоряжении имуществом на случай смерти. В 2020 и 2019 году было оформлено по 30 тысяч. А вот в допандемийные 2018 и 2017 годы насчитывалось 31 и 32 тысячи соответственно.

Несмотря на рост числа завещаний, резкого всплеска спроса к этой услуге пока не наблюдается. Например, в 2010 году нотариусы оформили намного больше таких документов — 37 тысяч.

Нотариус Елена Антонова объяснила, почему завещания составляют далеко не все.

«Довольно долго считалось, что завещания нужны только одиноким людям, у которых нет прямых наследников, а если близкие родственники есть – они в состоянии разобраться между собой», — говорит специалист.

К счастью, это заблуждение уже начало изживать себя. Но, как отмечает Антонова, у многих еще остался страх «накликать» беду, если составлять завещание сильно заранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России.