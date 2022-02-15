Оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России

В России с начала года резко взлетели цены на услуги нотариуса по оформлению завещания. За январь средняя по России стоимость услуги выросла на 18,1%.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, цены на оформление завещания выросли в разных регионах России очень неравномерно. Например, в Томской области и Якутии услуга подорожала сразу на 80%, а в 23 регионах цены не изменились.

Отмечается, что месячный рост говорит о рекордном повышении цен за всю историю наблюдений. Если в 2021 году средняя стоимость услуги по России составляла около 1950 рублей, то в январе 2022 года она выросла уже до 2367 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России на 15-25% вырастут цены на одежду и обувь.