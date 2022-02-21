Коронавирус унес жизни еще 80 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 80 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 80 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 21 февраля. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 31 338 человек. По всей России за сутки вирус забрал жизни 735 человек. Побороть болезнь смогли 127 494 россиянина, из них 6 928 петербуржцев.

В городе также выявили еще 9 043 случая заражения коронавирусом. Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Следом идет Красноярский край, где за сутки выявили 5 297 зараженных человек. На третьем месте оказался Пермский край — 5 093 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области с 21 февраля смягчаются некоторые антикоронавирусные ограничения. Работа общепита, ночных клубов и дискотек продлевается и в Ленобласти — тоже до двух часов ночи.

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Коронавирус унес жизни еще 80 петербуржцев
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