Gazeta.SPb проведет круглый стол о штрафах в метро Петербурга

Gazeta.SPb 24 февраля в 12:00 в онлайн-режиме проведет круглый стол на тему «Поправки в закон об административных правонарушениях в части пользования метрополитеном в Петербурге». Свежим взглядом эксперты и комики посмотрят на то, что на этот раз предложили наши парламентарии, а также каковы шансы петербуржцев не получить штраф, ездя на метро.
Расскажем весело о серьезных изменениях.
Обсуждать поправки будут:
- Фёдор Грудин, муниципальный депутат МО «Правобережный»
- Даниил Семёнов, юрист
- Алексей Зорин, руководитель студии «I’mpro»
- Тимофей Попков, просто хороший человек и комик
- Светлана Приходько, резидент Comedy СПб