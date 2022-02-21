Gazeta.SPb проведет круглый стол о штрафах в метро Петербурга

Gazeta.SPb проведет круглый стол о штрафах в метро Петербурга
Круглый стол о шансах петербуржцев не получить штраф в метро

Gazeta.SPb 24 февраля в 12:00 в онлайн-режиме проведет круглый стол на тему «Поправки в закон об административных правонарушениях в части пользования метрополитеном в Петербурге». Свежим взглядом эксперты и комики посмотрят на то, что на этот раз предложили наши парламентарии, а также каковы шансы петербуржцев не получить штраф, ездя на метро.

Расскажем весело о серьезных изменениях.

Обсуждать поправки будут:

  • Фёдор Грудин, муниципальный депутат МО «Правобережный»
  • Даниил Семёнов, юрист
  • Алексей Зорин, руководитель студии «I’mpro»
  • Тимофей Попков, просто хороший человек и комик
  • Светлана Приходько, резидент Comedy СПб
административные правонарушения комики Круглый стол метро


 

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