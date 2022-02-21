«Россети Ленэнерго» выкупили часть крупного бизнес-центра на Гаккелевской улице

Эта офисная сделка стала крупнейшей за всю историю в Северной столице. Фото: google.maps

Эта офисная сделка стала крупнейшей за всю историю в Северной столице. Фото: google.maps

Компания «Россети Ленэнерго» приобрела 80% «Балтийского делового центра», расположенного на Гаккелевской улице в Приморском районе.

Об этом сообщила компания Colliers, которая выступила брокером этой сделки. До сделки владельцем «Балтийского делового центра» площадью более 52 тысяч кв.м. было инвестиционное подразделение страховой компании «РЕСО-Гарантия». Теперь в бизнес-центре разместят штаб-квартиру «Россетей».

Оставшуюся одну пятую часть здания занимают частная медклиника MedSwiss и Северо-западный региональный центр «РЕСО-Гарантия».

Эта офисная сделка стала крупнейшей за всю историю в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за год в Петербурге выкупили более 900 га площадей для жилой застройки.