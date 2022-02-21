Вице-губернатор Пиотровский заявил, что говорить об отмене QR-кодов пока рано

Пиотровский заявил, что ограничения, связанные с ковид-сертификатами, будут сняты только при улучшении ситуации. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Пиотровский заявил, что ограничения, связанные с ковид-сертификатами, будут сняты только при улучшении ситуации. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Показатели заболеваемости COVID-19 в Петербурге пока не позволяют отменить систему QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании.

Об этом заявил городской вице-губернатор Борис Пиотровский. Как передает ТАСС, при снятии или введении QR-кодов учитываются заболеваемость, заполняемость в медучреждениях и многие другие факторы. Власти ежедневно следят за этим. Ограничения, связанные с ковид-сертификатами, будут сняты только при улучшении ситуации.

«На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить об этом преждевременно», — заявил Пиотровский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID: более 9 тысяч новых случаев.