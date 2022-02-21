Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID: более 9 тысяч новых случаев

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 9 043 человека.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказался Красноярский край, где за сутки выявили 5 297 зараженных человек. На третьем месте оказался Пермский край — 5 093 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 2 123 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне имеют право вернуть часть денег, которые они потратили на лечение коронавируса.