Петербург завалило снегом, но уборочная техника не торопится убирать Калининский район

Петербург завалило снегом, но уборочная техника не торопится убирать Калининский район
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Мало техники в Приморском, на весь район 45 машин. В Красногвардейском районе снег чистят 35 единиц техники, а в Калининском – 29. Всего на линию вышла 579 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют обязать автомобилистов освобождать дворы от машин на время уборки снега.

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