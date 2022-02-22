В Тосненском районе вспыхнул частный дом

В Тосненском районе вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 22 февраля в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:37 мск. В деревне Ям-Ижора загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 49 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Всего в ликвидации пожара участвуют 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 05:31 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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