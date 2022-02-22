Зарплаты IT-специалистов выросли, а прибыль компаний снизилась в Петербурге

В Северной столице за год выросла оплата труда IT-специалистов. К такому выводу пришли аналитики на основе поступивших в бюджет налогов.

В прошлом году IT-компании Петербурга заплатили на 7,7% больше налогов, чем годом ранее, сообщает РБК. В казну города поступило более 44 млрд налогов. Кроме того, выросло число поступлений от физических лиц (НДФЛ) и составило более 30 млрд налогов. Это на 19% больше, чем в 2020 году.

По словам экспертов, налоги растут исключительно за счет роста НДФЛ – «белых» зарплат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минусовые температуры в зимнее время года могут навредить смартфону или планшету, если не соблюдать несколько простых правил. Морозы могут навредить аккумулятору, даже если он будет в руке или во внешнем кармане куртки: он начнет стремительно разряжаться.