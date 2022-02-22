Дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка в Невском районе

В Невском районе Петербурга ребенок провалился под лед.

Инцидент произошел 21 февраля. Ребенок провалился в воду на Русановской улице у дома 9.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дворник и прохожий вытащили из воды 10-летнего мальчика.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что ребенок провалился под лед на реке «Уткина заводь». Пострадавший в тяжелом состоянии передан скорой. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек попытался перейти Неву, однако лед еще не застыл и парень провалился в полынью у Петропавловской крепости. Перечесь реку ему не удалось. МЧС спасли храбреца.