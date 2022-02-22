Пенсионер в Приморском районе перевел мошенникам более 1 млн рублей

Пенсионер в Приморском районе перевел мошенникам более 1 млн рублей
Пенсионер лишился крупной суммы. Фото: pixabay

Пенсионер, проживающий в Приморском районе Петербурга, стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 февраля в полицию обратился мужчина 1951 года рождения, проживающий на Богатырском проспекте.

По его словам, в период с 18 января по 10 февраля в мобильном приложении «Скайп», неизвестный, под видом вложения денежных средств в торговлю инвестиционными бумагами, убедил заявителя перевести на разные номера счетов средства в размере 1 100 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей. Выплату можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России.

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