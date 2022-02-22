23 удара ножом. Убийце продавщицы интимного магазина на Дыбенко предъявлено обвинение

Подозреваемому в убийстве сотрудницы интимного магазина предъявлено обвинение.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), сообщили в СК по Петербургу.

По версии следствия, 18 февраля подозреваемый напал продавщицу интим-магазина на улице Дыбенко и нанес ей не менее 23 ударов ножом в область головы, шеи, лица и туловища, а также верхних конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Далее, обвиняемый, похитил из магазина товары на общую сумму не менее 8 тыс. рублей, после чего скрылся.

Ранее Невский районный суд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудницы интим-магазина. Мужчина признал свою вину. По его словам, он планировал ограбление. На допросе подозреваемый рассказал, что «сорвался» и ударил женщину ножом после того, как она пригрозила нажать тревожную кнопку.

Сотрудница интим-маркета погибла прямо накануне своего 34-летия — 20 февраля жестоко убитая Ольга должна была отмечать день рождения.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в интим-магазине, расположенном на улице Дыбенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления. Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки.