Мясников развеял популярный миф об омикрон-штамме

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об «омикроне».

По его словам, легкое течение болезни в России не подтверждено. Он отметил, что мнение о том, что «омикрон» переносится в легкой форме, касается только стран с уровнем вакцинации в 70-80%.

«У нас, с нашим достаточно низким уровнем вакцинации, мы до конца не знаем», — сказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.