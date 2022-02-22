В квартире на Шаумяна нашли труп с простреленной головой

В квартире на Шаумяна нашли труп с простреленной головой
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 21 февраля в полицию обратился 42-летний местный житель, который работает водителем. По его словам, в квартире дома №54 по улице Шаумяна он обнаружил труп своего брата с огнестрельной раной головы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли труп 31-летнего неработающего мужчины. Но голове погибшего зафиксирована огнестрельная рана от двуствольного ружья.

Оружие находилось в квартире, в базе не числится. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал. Все произошло вечером, 18 февраля. Некий мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1.

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