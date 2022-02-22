Власти Петербурга анонсировали скорое смягчение COVID-ограничений

Власти Северной столицы назвали условия, которые могут привести к снятию антиковидных ограничений в городе.

Волна «омикрона» в Петербурге пошла на убыль, однако город готов к любым сценариям развития пандемии. Именно поэтому в городе будут снимать ограничения по мере стабилизации ситуации с распространением COVID-19.

Как сообщили в эфире «Радио России», правительство города заинтересовано в отмене ограничений не меньше местных предпринимателей.

Напомним, с 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме. Петербургским кафе, ресторанам и концертным залам разрешат работать до двух часов ночи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что регионы и крупные города могут отказываться от ковид-ограничений, если более 80% населения иммунизированы.