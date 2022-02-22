Петербург снова вышел на первое место по числу зараженных за сутки

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 6 575 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

В России за сутки зафиксировано 135 172 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 796 летальных исходов. При этом 164 293 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает первую строчку по суточному приросту в России. На втором – Красноярский край, на третьей — Новосибирская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.