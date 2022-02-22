Эксперт оценил возможность отключения России от Visa и Mastercard

Эксперт оценил возможность отключения России от Visa и Mastercard
Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля . Фото: https://pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятным событием.

По его словам, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам, сообщает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что такие меры затронут в первую очередь трансграничные переводы — использование карт этих банков за рубежом или платежи в иностранных интернет-магазинах. По его словам, переводы в РФ остаются в безопасности, так как «внутрироссийские карточные операции обрабатываются внутри страны».

Ранее президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности их отключения, отметил, что множество государств вводит против России различные экономические ограничительные меры. Песков назвал это «непредсказуемым процессом», поэтому Россия не может ничего исключать. Он отметил, что страны применяют «недружественные и враждебные» формы поведения по отношению к России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ряд клиентов Сбербанка столкнулись с техническими неполадками при проведении операций с картами Visa, сообщили в пресс-службе денежно-кредитной организации. Некоторые клиенты могли столкнуться со сбоем в системе при выполнении каких-либо операций по картам Visa.

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