УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов из Петербурга в Лондон

В УЕФА пристально следят за ситуацией вокруг Украины и России. Фото: pixabay

В УЕФА пристально следят за ситуацией вокруг Украины и России. Фото: pixabay

Спортивная организация УЕФА подняла вопрос о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон.

Причиной такого решения может послужить обострение конфликта между Россией и Украиной.

Как сообщило британское издание Mirror, за ситуацией следит УЕФА, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на происходящее. Среди возможных мест проведения матча называется «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Лидер РФ поручил ВС поддерживать мир в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.