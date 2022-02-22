В Ленобласти еще 1276 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 1276 человек заразились коронавирусом
Коронавирус в Петербурге продолжает поражать горожан. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1276 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 162 251 случаев ковида. При этом выздоровели 113 200 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 6 575 случаев. На втором Красноярский край — 5 650 случаев. На третьем месте Новосибирская область — 5 128.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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