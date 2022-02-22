Ветераны труда получат по 5 тысяч рублей на карту от Пенсионного фонда РФ

В некоторых регионах России ветеранам труда положены и другие льготы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В некоторых регионах России ветеранам труда положены и другие льготы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пенсионеры с большим трудовым стажем могут существенно увеличить выплаты от государства. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Надбавку к пенсии могут получить прежде всего ветераны труда. Главное условие – большой стаж. Для получения средств достаточно регионального звания.

Как сообщил PensNews, в зависимости от региона граждане должны отработать от 25 до 40 лет. При этом в случае переезда гражданина, ПФР будет суммировать весь накопленный стаж, а не только полученный в регионе проживания.

Выплату за большой трудовой страж можно получать ежемесячно. Ее размер в среднем составит 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата. Выплату в размере 5 тыс. рублей можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России.