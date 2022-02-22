Юрист: рефинансирование кредитов может помочь избежать долговой ямы

Важно расплатиться с предыдущими долгами с помощью нового, а не просто взять кредит, иначе платеж только вырастет. Фото: pixabay

Важно расплатиться с предыдущими долгами с помощью нового, а не просто взять кредит, иначе платеж только вырастет. Фото: pixabay

Рефинансирование кредитов может помочь с накопившимися долгами. Об этом рассказал юрист Сергей Пирогов.

Он объяснил, что такой способ позволяет погасить «дорогие» кредиты другим, более дешевым. К данному вопросу стоит подходить ответственно, чтобы не ухудшить положение, добавил Пирогов.

Юрист отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что важно именно расплатиться с предыдущими долгами, а не просто взять новый кредит. Он также подчеркнул, что поиск дополнительного источника дохода будет лучшим способом избежать долговой ямы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили сократить максимальный срок заключения необеспеченного потребительского кредита до пяти лет. Кроме того, могут внести в расчет полной стоимости кредита любые платежи в пользу кредитора или третьих лиц.