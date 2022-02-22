Петербуржцы получат региональную доплату к пенсии без заявлений

Пожилые жители Северной столицы смогут получать региональную социальную доплату к пенсии в беззаявительном порядке.

Изменения внесены в целях приведения законодательства города в соответствие с федеральным. Новый порядок вступает в силу «задним числом» — с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

Доплата полагается тем, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера установленного в регионе его проживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты предрекают дальнейший рост инфляции, который негативно отразится на россиянах. Сильнее всего рост инфляции ударит по работающим пенсионерам, которым не индексируют выплаты. В то время, как их неработающим сверстникам хотя бы частично компенсируют рост цен, трудящимся пожилым россиянам приходится самостоятельно нести все тяготы подорожания продовольствия.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.