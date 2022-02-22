Россиянам объяснили, будет ли выплата в 17 200 рублей с 23 февраля

Большинству российских граждан пообещали новую единовременную выплату в 17 200 рублей с 23 февраля. Пенсионный эксперт объяснил, стоит ли надеяться на крупное пособие.

Информация о такой выплате начала активно распространяться в социальных сетях и мессенджерах. В последние дни люди пересылают другу другу одинаковый текст с многообещающим заголовком «дождались». Якобы правительство уже подписало указ о разовой выплате всем гражданам, которые родились в период с 1950 по 1994 год. То есть деньги должны были дать тем, кому от 28 до 72 лет.

Далее в тексте предлагается пройти по ссылке, найти свою фамилию в списке и узнать, как получить свои средства. Но, как оказалось, за этими сообщениями стоят мошенники. Об этом пишет Primpress.

«Так действуют только мошенники. Если нужно пройти по какой-то ссылке, это однозначно мошенничество. Наверняка придется оставить данные своей банковской карты, и если это сделать, со счета спишут деньги. На такие сообщения лучше не обращать внимание», — пояснил эксперт Сергей Власов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что часть пенсионеров России ждут выплаты в 74000 рублей.