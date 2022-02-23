ПФР: пенсионеры получат прибавку в 2 600 рублей с марта 2022 года

Увеличение выплат на 8,6% затронет около 2,6 миллиона человек по всей России. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Увеличение выплат на 8,6% затронет около 2,6 миллиона человек по всей России. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеров в РФ ждет новая денежная прибавка к ежемесячным выплатам. На доплату могут рассчитывать несколько миллионов граждан. В среднем к пенсии прибавят по 2 600 рублей.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что повышенные пенсии с марта 2022 года будут приходить бывшим военным и работникам различных правоохранительных органов. Их выплаты проиндексируют на 8,6%. Законопроект об этом уже одобрили в Совфеде. Об этом сообщает Primpress.

Как заявили в Минфине, после индексации средний размер военных пенсий увеличится до 33 тысяч рублей в месяц. Прибавка составит в среднем 2 637 рублей.

Увеличение выплат на 8,6% затронет около 2,6 миллиона человек по всей России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы получат региональную доплату к пенсии без заявлений.