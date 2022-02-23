«Лахта Центр» включил триколор в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества «Лахта Центр» окрасился в цвета триколора.
Праздничную подсветку горожане заметили вечером вторника, 22 февраля. Кадры башни появились в официальном Instagram-аккаунте комплекса.
Подсветка «Лахты» традиционно сменилась на бело-сине-красный цвет, как флаг Российской Федерации.
Особые цвета посвятили Дню защитника Отечества, так комплекс отметил праздничный день.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в День защитника Отечества. В течение дня в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Днем ожидаются слабые порывы ветра с запада. Атмосферное давление будет расти. На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.