«Лахта Центр» включил триколор в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества «Лахта Центр» окрасился в цвета триколора.

Праздничную подсветку горожане заметили вечером вторника, 22 февраля. Кадры башни появились в официальном Instagram-аккаунте комплекса.

Подсветка «Лахты» традиционно сменилась на бело-сине-красный цвет, как флаг Российской Федерации.

Особые цвета посвятили Дню защитника Отечества, так комплекс отметил праздничный день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в День защитника Отечества. В течение дня в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Днем ожидаются слабые порывы ветра с запада. Атмосферное давление будет расти. На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.