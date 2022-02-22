Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 23 февраля

Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 23 февраля
Зима в Петербурге продолжается. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в День защитника Отечества.

Во второй половине ночи в среду, 23 февраля, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

В течение дня в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ночью ветер северных, северо-западных направлений будет дуть умеренно, днем ожидаются слабые порывы с запада.

Температура воздуха в темное время суток составит -4…-6 градусов, днем -1…-3. Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с апреля на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса. Это первый этап реализации обновления транспортной модели, всего их три.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погоды


 

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