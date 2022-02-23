Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив о непростой международной обстановке

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив о непростой международной обстановке
По словам Владимира Путина, ВС России служат гарантией спокойной жизни россиян и развития страны. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества в ходе видеообращения 23 февраля.

По его словам, на сегодняшний день обеспечение обороноспособности страны особенно важно. Государство может быть в опасности из-за международной обстановки, ведь призывы России выстраивать систему равной безопасности пока не слышат остальные страны, добавил Путин.

Как сообщил ТАСС, в ходе обращения президент пожелал российским военным здоровья и успехов в несении службы, а также передал самые добрые пожелания их семьям.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в честь Дня защитника Отечества «Лахта Центр» окрасился в цвета триколора. Праздничную подсветку горожане заметили вечером вторника, 22 февраля. Так комплекс отметил праздничный день.

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