Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за ситуации на Донбассе

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за ситуации на Донбассе
Forbes оценил потери российских олигархов из-за признания ДНР и ЛНР. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов на фоне ситуации в Донбассе и связанного с ней снижения стоимости акций российских компаний.

Обвал катировок на энергетическом и крупно-промышленном рынке привел к сокращению состояния самых крупных акционеров РФ, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Наиболее сильно пострадали акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. На данный момент они разоряются на 2 миллиарда долларов.

По данным издания, другим фактором, повлиявшим на состояние миллиардеров, стала информация в СМИ о потенциальных санкциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден ввел санкции в отношении ДНР и ЛНР после признания их суверенитета Россией.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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