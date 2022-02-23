Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за ситуации на Донбассе

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов на фоне ситуации в Донбассе и связанного с ней снижения стоимости акций российских компаний.
Обвал катировок на энергетическом и крупно-промышленном рынке привел к сокращению состояния самых крупных акционеров РФ, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Наиболее сильно пострадали акционер «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. На данный момент они разоряются на 2 миллиарда долларов.
По данным издания, другим фактором, повлиявшим на состояние миллиардеров, стала информация в СМИ о потенциальных санкциях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден ввел санкции в отношении ДНР и ЛНР после признания их суверенитета Россией.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.