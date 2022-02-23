Стало известно, когда кончится «золотой век» доллара

Стало известно, когда кончится &#171;золотой век&#187; доллара
По словам финансиста, возможно, это будет цифровая валюта. Фото: Pixabay

По словам финансиста Григория Сосновского, уйти на второй план доллар может, когда начнется использование нового способа расчета.

Свой прогноз дал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в разговоре с «Прайм».

Специалист добавил, что американский доллар — это одна из резервных валют. Кроме этого, данную валюту используют для расчета товарооборота. Национальная валюта США заменила собой остальные валюты как способ экономической связи. Во всем мире считают ее универсальным инструментом международного «общения».

«Золотое время» для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — иронично высказался Сосновский.

Сосновский сообщил, что доллар утратит свою силу, когда кончится эпоха фиатных валют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ разработал законопроекты, запрещающие выпуск и оборот криптовалют в России.

Григорий Сосновский деньги доллар политика финансист


 

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