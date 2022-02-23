Россиянам рассказали, какую валюту выгоднее всего купить в условиях военного конфликта

Стало известно, какую валюту будет выгоднее всего приобрести в феврале 2022 года.

Сейчас существует валюта, купить которую будет довольно выгодно, несмотря на приближающийся кризис и обострения геополитической обстановки. Об этом рассказал кандидат экономических наук Аяз Алиев в разговоре с интернет-порталом «Е1».

Алиев отметил, что в настоящий момент на фондовом рынке все не так стабильно, как хотелось бы. Поэтому эксперт допускает новые скачки курса валют.

Рубль уже упал, если сравнивать с долларом на 6-7 процентов. Наша национальная валюта так и продолжит, считает Алиев, падать. Так валюта «отзывается» на вооруженное столкновение, разворачивающееся на границе Российской Федерации.

Аяз Алиев объяснил, что возможно введения новых санкций и риск более масштабного военного конфликта пугает участников рынка. Поэтому они инвестируют в более надежные активы.

Экономист спрогнозировал дальнейший рост доллару и евро. При этом все зависит от решений лидеров стран и обстановки на границе.

По словам специалиста, вырасти американский доллар может и в связи с падением стоимости нефть.

Политолог Дмитрий Журавлев посоветовал россиянам с накоплениями купить разнообразную валюту. Например, доллар и швейцарский франк. Это даст возможность сохранить сбережения в условиях кризиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам порекомендовали быть готовыми к конфискации сбережений. Экономист предрекает конфискацию сбережений жителей России, прямо как в 1990-ые годы.