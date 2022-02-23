Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: более 9,7 тысяч зараженных за сутки

Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: более 9,7 тысяч зараженных за сутки
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 9 794 человека.

Об этом стало известно сегодня, 23 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 5 664 зараженных человека. В Ленобласти за день было обнаружено 934 инфицированных, регион занял 55-е место по уровню зараженности в РФ.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протоколы лечения пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 изменились.

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