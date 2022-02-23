Россиянам сообщили о снижении цен на социально значимые продукты

Есть вероятность, что в Российской Федерации будут снижены цены на некоторые продукты.

Уже к концу этой недели могут быть ограничены наценки. Это коснется социально значимых продуктов. В данный момент Министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба, Министерство промышленной торговли обсуждают эту проблему, передает «Интерфакс».

В настоящий момент немного понизились цены на некоторые продукты. Это коснулось свинины, яиц и рыбы. При этом, вопрос со стоимостью на овощи так и не решился окончательно. Проблема обсуждается с торговыми сетями. Ограничение наценки с их стороны должно носить добровольный характер.

Минсельхоз собирается увеличить собственное производство, потому что цена наших овощей ниже зарубежных.

Отмечается, что хлебопекарным предприятиям выделят до 2,5 млрд рублей. Это хотят сделать для того, чтобы остановить рост цен на хлебобулочные изделия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, пользующимся наличкой, придется носить с собой паспорт с февраля.