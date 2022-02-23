Ученые зафиксировали активность умирающего мозга: в конце жизни человек вспоминает основные события

Международный коллектив ученых впервые сумел зафиксировать активность умирающего головного мозга.

Деятели науки уверяют, что человек, который был подключен к оборудованию для электроэнцефалографии, в какой-то момент ушел из жизни от сердечного приступа. Это стало для исследователей довольно неожиданным.

Произошедшее дало возможность зафиксировать последние 15 минут мозговой активности перед кончиной пациента.

По словам ученых, самыми интересными были последние 30 секунд активности мозга.

Отмечается, что активность мыслительного органа не останавливалась и после остановки сердечной мышцы. Фиксировались всплески гамма-ритмов. Эти ритмы относятся к процессам, отвечающим за восстановление памяти и сновидения. Быть может, мозг умирающего человека и вправду воспроизводит основные жизненные события.

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