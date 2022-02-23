Петербуржец, обварившийся в кипятке при прорыве трубы, находится в тяжелом состоянии

Петербуржец, обварившийся в кипятке при прорыве трубы, находится в тяжелом состоянии
Автомобиль провалился в яму. Фото: pixabay.com

Потерпевший при прорыве трубы с кипятком житель Северной столицы лежит в больнице. Он в тяжелом состоянии.

Автомобилист, который провалился в полутораметровую яму, когда прорвало трубу с кипятком, находится в медицинском учреждении. Состояние мужчины тяжелое, передают «Невские новости».

Отмечается, что площадь разлива порядка 4 000 квадратных метров. Автомобиль марки Mercedes упал в яму на глубину 1,5 метра.

Все произошло накануне, 22 февраля, в 00:35. Когда случилась коммунальная авария, магистраль от улицы Лени Голикова до проспекта Ветеранов залило горячей водой. Над дорогой навис пар. В итоге под колесами авто получилась яма.

Мужчина, сидевший в Mercedes, получил серьезные ожоги, его отправили в больницу. Врачи оценили состояние потерпевшего как тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти иномарка рухнула в водопад и перевернулась на крышу.

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